Buffer beschermt Epe tegen oprukkende natuurbranden

Bewoners van de Norelbosweg in Epe kunnen weer rustig slapen in de wetenschap dat een buffer van berken ze beschermt tegen oprukkende bosbranden. Burgemeester Hans van der Hoeve benadrukt echter dat waakzaamheid geboden blijft. Geen enkel brandweringssysteem is namelijk waterdicht.

Ergens mag het bijna een wonder heten dat immense bosbranden de Veluwe tot dusver grotendeels bespaard zijn gebleven. In 2014 legde een brand op Park De Hoge Veluwe 527 hectare hei en bos in as. Het was de grootste natuurbrand op de Veluwe sinds 1976, toen bij Roozendaal ruim 400 hectare natuurgebied in vlammen opging. Voor de Veiligheidsheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) was het bovendien een wake-up call. Het maakte maar weer eens duidelijk hoe kwetsbaar de bosrijke Veluwe is.

De afgelopen jaren hebben Veluwse brandweerkorpsen daarom geïnvesteerd in speciale blusvoertuigen die goed uit de voeten kunnen in het bos en extra veel water bij zich kunnen dragen. Ook is gekeken naar de ontsluiting van bossen en zijn in verschillende gebieden paden aangelegd, zodat de brandweer in geval van nood snel ter plaatse kan zijn.

Brandsingels

Daarnaast werkt de brandweer, in samenwerking met gemeenten, gebiedseigenaren en natuurbeheerders, aan een risicobeheersplan voor de gehele Veluwe. Door het gebied te verdelen in verschillende ‘compartimenten’ met ertussen brandsingels, worden onbeheersbare natuurbranden in de toekomst voorkomen, zo is het idee. De brandbuffer die is aangelegd op de Norelbosweg in Epe, maakt onderdeel uit van dat risicobeheersplan. Burgemeester Van der Hoeve legde dinsdagmiddag de laatste hand aan de bufferzone. Dat deed hij door een berk te planten.

De aanleg van de brandbuffer aan de rand van Epe heeft gezorgd voor een flinke kaalslag. Het lijkt alsof meerdere bulldozers een strook bos hebben platgewalst. Een noodzakelijk kwaad, benadrukt Constantijn Kok, coördinator natuurbrandbestrijding bij de VNOG. In geval van brand bieden de berken namelijk de nodige bescherming. ,,Loofbomen bevatten veel vocht, waardoor de temperatuur van vuur daalt’’, weet Kok. ,,Het kan zijn dat het vuur daardoor helemaal dooft, maar het biedt de brandweer ook ruimte om vanaf de weg gebieden nat te maken.’’

Bovendien is de kaalslag slechts van tijdelijke aard, zegt burgemeester Van der Hoeve. ,,Het kost even wat tijd, maar uiteindelijk groeit hier weer een fraai stuk bos.’’ Eentje bovendien die bescherming biedt tegen oprukkende natuurbranden.

Uitgebreid

De komende jaren wordt het aantal brandbuffers op de Veluwe stapsgewijs uitgebreid, aldus Van der Hoeve. ,,Dat daar wat tijd overheen gaat, komt doordat het vaak nogal wat voeten in de aarde heeft. Als de VNOG een buffer aan wil leggen, heeft zij namelijk de medewerking nodig van de grondeigenaar. En die wil nog wel eens dwarsliggen.’’