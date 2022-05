Buren tegen uitbreiding VMI Epe in ‘steenuilenbuurtje: ‘Groot stuk landschap versteend’

Voorkeur­stem­men schudden het bed in Epe op; outsiders in gemeente­raad

‘Outsiders’ hebben de kiezer voor zich weten te winnen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Epe. De komende vier jaar ontbreken mensen in de raadzaal die daar vanwege hun plek op de kandidatenlijst wel waren verwacht. In hun plaats komen mensen die hun zetel op eigen kracht afdwongen. Voorkeurstemmen schudden het bed in Epe op.

22 maart