Burgemeester Van der Hoeve van Epe: ‘Ernstige zorgen over vermiste Loes’

Loes verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag toen zij op een feestje in Oene was geweest. De politie noemde haar verdwijning “urgent” en startte direct een zoektocht. Vandaag gingen ook vrienden en bekenden massaal naar de 18-jarige op zoek. Eerder vanmiddag liet de politie weten dat er een lichaam van een vrouw is gevonden in Nijbroek. Het is nog niet duidelijk of dit om het lichaam van Loes gaat. Hier wordt later vanavond mogelijk meer over bekend.