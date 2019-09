Burgemeester van Epe weet: na 9 jaar, 100 vergaderingen en 300 gebakjes is hij met pensioen

Ontslag krijgen door de koning? Het overkomt Hans van der Hoeve. Vrijwillig, want de burgemeester van Epe stopt er na negen jaar mee. Op 67-jarige leeftijd is hij sinds nu officieel met pensioen. Als dank krijgt hij tijdens zijn afscheid de zilveren erepenning van de gemeente Epe.

Als Van der Hoeve zijn eigen periode samenvat, dan komt hij met een opmerkelijke opsomming. Want 9 jaar burgemeesterschap, dat zijn volgens hem onder meer zestien ontvangsten van Sinterklaas, honderd raadsvergaderingen, 125 koninklijke onderscheidingen en driehonderd bezoeken aan echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn. ,,Met elke keer een gebakje.”

En dus één buitengewone raadsvergadering. Een ceremonie waarmee Van der Hoeve donderdagmiddag afscheid neemt als burgemeester van Epe. Ontspannen, ad rem en grappend hoort hij de vele complimenten aan. Vier omschrijvingen komen in elke toespraak terug als geprobeerd wordt om hem te omschrijven: betrokken, eerlijk, transparant en scherp op de inhoud. Als burgemeester en als burgervader. ,,Iemand die op zijn strepen stond, maar ook de arm om iemand heen sloeg", omschrijft zijn waarnemer en wethouder Robert Scholten.

Volledig scherm Hans van der Hoeve (rechts) kreeg bij zijn afscheid als burgemeester de zilveren erepenning van Epe uitgereikt als dank voor zijn verdiensten voor de gemeente, waarvan hij negen jaar burgemeester was. © Hans van de Vlekkert

Koekjes

Hans de Goede (D66) kiest namens de gemeenteraad voor een metafoor. Hij verwijst naar een vergadering in het vorige jaar. Terwijl de fractievoorzitters hun bijdrage delen, is op de schermen burgemeester Van der Hoeve te zien. Onbedoeld. Hij eet koekjes. En alle kijkers zien het. De Goede: ,,Ik las een boek over de psychologie van koekjes eten. Als er vier mensen in een ruimte zitten en er liggen vijf koekjes op een schaaltje, blijft de laatste altijd liggen en de vierde wordt opgegeten door de persoon die zich het machtigste vindt. Hij eet snel, slordig en kruimelt veel. Hans at zijn koekjes rustig en beschaafd.”

Quote De persoon die zich met machtigste vindt eet snel, slordig en kruimelt veel. Hans eet zijn koekjes rustig en beschaafd Hans de Goede , D66 Epe

Met de zilveren erepenning en veel complimenten op zak, gaat de getogen Vaassenaar Van der Hoeve naar huis. Zijn portret hangt in de galerij met Eper burgemeesters. Na een nacht slagen wordt hij wakker als oud-burgemeester. Als pensionado. ,,Het was een intense periode. Er waren verschillen van opvatting, maar leidend was altijd de zoektocht naar een breed gedragen oplossing. Ik vond het een eer om burgemeester te mogen zijn.”

Een periode breekt aan waarin Van der Hoeve meer tijd met familie wil doorbrengen. Met de boot wil varen, óók als het mooi weer is. Maar helemaal los laat hij het openbaar bestuur niet. Van der Hoeve zit in een commissie die de provincie Gelderland adviseert hoe zij schapenhouders kunnen helpen met het beschermen van hun kudde tegen de wolf.

Uitzwaaiweek

Met het afscheid van Van der Hoeve komt een eind aan de uitzwaaiweek op de Noord-Veluwe. Hij neemt na negen jaar afscheid als burgemeester van Epe. Maandag zwaaide Jan Willem Wiggers na elf jaar af in Hattem. Politiechef Sjoerd Obbink verwijst er nog even naar in zijn toespraak: ,,Met de wisselingen is veel senioriteit verloren gegaan.”