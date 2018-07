Bus mede oorzaak van hoge snelheden rondweg Epe

Verkeer op de rondweg in Epe, met name op het deel tussen de Bloemstraat en de Beekstraat rijdt met grote regelmatig te hard. Met ongevallen tot gevolg. De politiek zint op maatregelen.

Opvallend genoeg is de Veluwelijn, het busvervoer tussen Heerde en Epe en in groter verband tussen Zwolle en Apeldoorn, een van de belangrijkste oorzaken van de gevaarlijk hoge snelheden. Door de route van de Veluwelijn, kan de gemeente Epe op de centrumring geen grote snelheidsremmende maatregelen nemen. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, die nodig is voor de busvervoerders om de reistijden te halen.

Behalve te hard rijdende auto's - veelal door jongere bestuurders - kwamen er de laatste maanden ook klachten uit de buurt binnen bij de gemeente over verkeer dat tegen de rijrichting inrijdt.

Ongelukken

Epe bevestigt in antwoord op vragen van het CDA dat er in de afgelopen jaren meerdere ongelukken op dit deel van de weg zijn gebeurd. Een analyse van de geregistreerde ongevallen in de periode 2014 tot en met 2017 zijn op de kruising Hoofdstraat-Bloemstraat dat vier ongevallen geteld. Ook in januari 2018 is op deze plek nog een ongeval geweest. Op de kruising Quickbornlaan-Willem Tellstraat werden in eenzelfde periode vijf ongevallen geturfd. Ook onlangs deed zich hier weer een ongeval voor. Op de kruising Lohuizerweg-Polweg was één ongeval, in december 2016. De aantallen betreffen geregistreerde ongevallen. Ongelukken waarbij geen hulptroepen zijn ingeroepen vallen hier buiten.

Ten behoeve van meer veiligheid zijn er in de afgelopen jaren al diverse onderzoeken verricht en maatregelen genomen. In 2017 is van de Polweg eenrichtingsverkeer gemaakt. Ook in 2017, werd de Quickbornlaan voorzien van verhoogde betonbanden om parkeren langs deze weg te voorkomen en de weg visueel smaller te maken. Tevens hangt op meerdere momenten per jaar een snelheidsinformatiekast langs de Quickbornlaan.

Knelpunten

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond afdeling Epe is een analyse uitgevoerd naar de knelpunten op de kruising Hoofdstraat-Bloemstraat. De bevindingen worden uitgewerkt in passende verkeersmaatregelen die worden uitgevoerd als onderdeel van het wijkverkeersplan Hogeland. Volgens B en W zullen de aanpassingen in dit plan, tevens bijdragen aan een lagere snelheid en minder overtreders van het eenrichtingsregime op de Quickbornlaan. De kruising Quickbornlaan-Willem Tellstraat is momenteel onderwerp van een verkeersveiligheidsstudie.