Busje belandt in sloot langs A50 bij Vaassen, bestuurster gewond

VVD Epe: wethouder heeft wat uit te leggen over miljoenen­te­kort PlusOV

14:22 Dat PlusOV opnieuw afstevent op een miljoenentekort, is de VVD Epe in het verkeerde keelgat geschoten. ,,En wat nog veel erger is, is dat wij het via de media moesten vernemen’’, foetert fractievoorzitter Ruud Jager. ,,De wethouder heeft wat uit te leggen.’’