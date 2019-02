Buurman blijkt koper van voormalig dierenpark Wissel: ‘We hebben meerdere ideeën’

Dat het voormalig dierenpark verkocht was, werd begin december bekend. Maar wie de koper was, bleef geheim. Tot nu. Brummelman bevestigt na vragen van de Stentor dat hij de nieuwe eigenaar is van het perceel, waar in de hoogtijdagen jaarlijks 185.000 bezoekers op afkwamen. Via een onlangs opgerichte BV deed hij de aankoop samen met compagnon Gerrit Overeem.

Plannen

De grote vraag is nu natuurlijk: wat zijn de plannen? Het antwoord is nog enigszins geheimzinnig. ,,We hebben meerdere ideeën, maar treden nog niet naar buiten met precieze plannen’’, zegt Brummelman. ,,We gaan eerst in gesprek met de buurt en de gemeente. Wel kan ik zeggen dat natuur, duurzaamheid en recreatie centraal staan.’’

Volgens het bestemmingsplan is het terrein bedoeld voor dagrecreatie. De gemeente Epe liet eerder tegenover de Stentor echter al weten dat er valt te praten over een aanpassing om overnachtingen mogelijk te maken. ,,Ook daar denken we over na’’, houdt Brummelman zich hierover op de vlakte.

Verloederd

Voor de kersverse eigenaar is de aankoop bijzonder. Niet in de laatste plaats omdat hij op een steenworp afstand van het voormalig dierenpark woont. ,,Ik woon er ongeveer 200 meter vanaf, ben er vaak geweest. Mijn zoon had vroeger zelfs een abonnement. Maar ik heb dus ook van dichtbij meegemaakt wat er de afgelopen jaren is gebeurd met het park. Het is verloederd. Dat vind ik zonde, want dit is een stukje historie. Dat is ook een van de redenen dat we hebben besloten een bod te doen.’’

Dat bod à 120.000 euro stond overigens al een half jaar. Libéma was echter met meerdere partijen in onderhandeling en hanteerde een vraagprijs van een half miljoen. ,,Maar misschien hebben ze op een gegeven moment toch gedacht: laten we het bod maar accepteren, dan zijn wij er ook vanaf’’, zegt Brummelman lachend.

