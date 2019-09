Buurtschap Schaveren boos over 'aanval' op bijgebouwen door gemeente Epe

Snel internet voor platteland rond Apeldoorn, maar dorpen moeten wachten

12 september Geen huis in de buurt te bekennen, op de plek waar gistermiddag de eerste schop in de grond ging voor de aanleg van glasvezel in Klarenbeek. Of beter: bij Klarenbeek. Terwijl meer dan vijfduizend woningen op het platteland van snel internet worden voorzien, moet de dorpskern nog even wachten.