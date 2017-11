Cafe De Posthoorn maakt flinke smak

"Wie hier binnenloopt, krijgt een warme deken van gastvrijheid over zich heen", constateerde de inspecteur bij zijn bezoek. Tot beste café in de provincie Gelderland werd Jansen en Jansen in Hengelo uitgeroepen, op de ranglijst terug te vinden op plek veertien. De Molenaar in Ermelo haalde niet voldoende punten voor een plek in de Top 100, maar werd wel betiteld als 'aanrader'.