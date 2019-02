Café De Toren in Vaassen opent nog voor start carnaval naast... De Toren

VideoNa bijna een half jaar werken is de droom van eigenaar en uitbater Önder Özdemir uit Vaassen uitgekomen: dit weekend opent hij zijn eigen bruine café ‘De Toren’ in het centrum van zijn dorp. Nog voor de carnaval. ,,Hier ben ik supertrots op.”

Buiten vinden deze middag nog verschillende werkzaamheden plaats. Binnen in het café wordt het geluid gecheckt en doen de schoonmakers nog even een laatste ronde. Maar verder is alles en iedereen klaar voor de opening van het bruine café ‘De Toren’, nabij het Marktplein in Vaassen. Eigenaar Önder Özdemir voorop: ,,Dit was echt mijn droom. Deze zaak zit in mij.”

Feest

Op zaterdag is er al een besloten opening, maar op zondag barst het feest voor iedereen los in De Toren, met vanaf 12.00 uur verschillende voetbalwedstrijden die live te bekijken zijn. ,,Vanaf 1 september zijn we hier begonnen met werkzaamheden. Er zat een kledingzaak (Hier, red.) in. Dus alles is vanaf de grond opgebouwd. Daardoor voldoet het ook aan alles eisen. Ik ben er dag en nacht geweest, ik heb overal meegeholpen. Het doel is altijd geweest voor carnaval open te gaan. En dat is gelukt. Ik ben supertrots en heel tevreden.”

Özdemir is geen onbekende naam in Vaassen. Sterker: wie zijn nieuwe café uitstapt ziet aan zijn rechterhand de naam De Toren ook bij de buren op de gevel staan. Dat Grandcafé is ook van de Vaassenaar. ,,Dat was altijd een beetje café en restaurant ineen. Maar voor veel mensen was dat het net niet samen. Nu kreeg ik de kans om het pand van de buren te kopen. Daarin komt het café en het is na 22.00 uur een soort dancing. Het Grandcafé wordt voortaan een soort eethuis, waar mensen terecht kunnen voor lunch en diner. Het bargedeelte is er dan niet meer.”

Volledig scherm Önder Özdemir achter de nieuwe bar in café De Toren. © Hans van de Vlekkert

Dj's

Tweemaal De Toren naast elkaar, dus. ,,Ik heb bewust dezelfde naam aangehouden. Het begint nu ook een beetje een begrip te worden, alleen nu in twee gedeeltes. Het zou mooi zijn als mensen eerst een hapje eten en daarna doorgaan naar het café. Dat is echt voor iedereen. Op vrijdag gaan we zorgen voor goede dj’s, op zaterdag is er plek voor bandjes.”