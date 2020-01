‘Café van Overmars’ wordt cultureel centrum van Epe

,,Ik ben blij dat het behouden blijft. Het is een ideële aankoop. Er zit niets zakelijks aan’’, benadrukt Michiel de Jong. De stichting Episch Centrum, waar de zakenman oprichter en investeerder van is, is de nieuwe eigenaar van De Middenstip. ,,Als geboren Amsterdammer, maar al 55 jaar woonachtig in Epe, ken ik niets anders op die plek. We gaan het pand niet veranderen, maar wel fraaier maken.’’

Marc en Edwin Overmars

Café-restaurant De Middenstip staat sinds de zomer leeg. Uitbaters Erik van Dijk en Anita Huijbens leverden de sleutels in, nadat het pand een jaar te koop stond. De sluiting zorgde voor de nodige geruchten in het dorp. De meest hardnekkige was dat eigenaar Overmars Vastgoed BV het pand zou slopen en op dezelfde plek appartementen zou bouwen. Het café-restaurant was een van de eerste aanwinsten in de vastgoedportefeuille van Edwin en Marc Overmars.

Volledig scherm Episch Centrum neemt café-restaurant De Middenstip over. De stichting wil van het beeldbepalende pand het culturele centrum van de gemeente maken. Dat benadrukken David van Walderveen, Michiel de Jong en Joanne Notohadinegoro (vlrn). © Hans van de Vlekkert

De Middenstip moet de culturele verzamelplaats van Epe worden. Een soort huiskamer voor alle inwoners, als het aan De Jong ligt. Een plek waar bejaarden bingo spelen, mindervaliden carnaval vieren en muzikanten hun jamsessie houden en mogelijk concerten geven. Maar ook de plek waar stichtingen, verenigingen en startende bedrijfjes kunnen vergaderen. ,,De deur staat twaalf uur per dag open. Kom met ideeën en we zien wel waar het eindigt’’, is De Jong optimistisch. ,,Wat ik zeker niet wil, is dat het een commercieel pand wordt en we afhankelijk zijn van zaalverhuur.’’

Driekwart leeg

Met de verhuizing per 1 maart naar De Middenstip schuift de uitvalsbasis van Episch Centrum honderd meter op. Nu heeft het een kantoorgebouw op de hoek met de Pastoor Somstraat, dat in handen komt van de gebroeders Overmars. Een pand dat De Jong voor zijn stichting ‘overdadig’ noemt. ,,Driekwart staat leeg. Verenigingen en stichtingen vergaderen hier, maar wisselen elkaar ook af. We hebben teveel ruimte. Ik vind dat niet kloppen als een pand ook beter gebruikt kan worden.’’

Quote Voor cultuur moeten inwoners niet meer altijd naar Zwolle of Apeldoorn Willem Dicou, Stichting Episch Centrum