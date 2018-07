Cambuur - Jong Vitesse: maximaal honderd Friese fans welkom in Wissel

Putten kiest voor rookverbod in het bos, Nunspeet en Epe juist niet

9:42 Als eerste Veluwse gemeente heeft Putten actief een rookverbod afgekondigd voor bos en heidegebieden. Dit geldt in elk geval tot 24 augustus. In buurgemeente Ermelo is het, ongeacht het weer, van 1 maart tot 1 november 'verboden te roken in bossen, op heide of veengronden of op dertig meter afstand daarvan'.