Carnaval in Vaassen is handel in kaarten tegen woekerprijzen zat en neemt maatregelen

Video's Machteloze Molukkers komen in Vaassen in actie na ramp in thuisland

25 januari Samen bidden, eten en ook vieren. Zo staat de Molukse gemeenschap in Vaassen zaterdagmiddag stil bij de aardbeving, die het vaderland eind september trof. Het doel? Duizenden euro's inzamelen voor noodhulp. ,,We voelen ons machteloos, maar dat is juist geen reden om stil te blijven zitten.”