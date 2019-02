Carnavalsoptocht Vaassen slaat winkelgebied Dorpsstraat over

Eerste ‘totale’ Eper koopzondag eind maart; Vaassen volgt in zomer

15 februari De winkels in de gemeente Epe mogen, buiten de supermarkten om, maximaal twaalf zondagen per jaar open dit jaar. In Epe gaat dat ook gebeuren, is inmiddels duidelijk. In Vaassen blijft het vooralsnog bij ‘slechts’ drie zondagen.