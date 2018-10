CDA Epe: wat te doen met dik drie miljoen euro voor duurzaamheid

De fractie van het CDA in Epe roept de hulp van inwoners van de gemeente in. Centrale vraag is wat Epe het best zou kunnen doen met de 3,2 miljoen euro die in de plaatselijke begroting is ingeruimd voor duurzaamheid.

Vanaf 2019 is er in Epe een bedrag van ruim miljoen euro beschikbaar voor duurzaamheid. Scherper gesteld zijn de miljoenen bedoeld voor stimuleringsmaatregelen en lokale initiatieven, meldt het CDA.

Echter, nog blijft dit een brede formulering voor een bestemming van het geld. Het CDA in Epe wil weleens horen van inwoners zelf wat zij goede investeringen en initiatieven achten en belegt daarom een praktische avond over duurzaamheid.

Ankersmit

De avond is op dinsdagavond 30 oktober en wordt gehouden in de Dorpskerk in Vaassen, aanvang 19.45 uur. Vaassenaar Wico Ankersmit verzorgt een inleiding. Hij legt uit hoe hij zijn bestaande woning in Vaassen zo heeft aangepast, dat deze bijna energie neutraal is.

Het past in de doelstellingen die Cleantech Regio - waarvan Epe deel uitmaakt - om in 2030 energieneutraal te zijn. Aan de hand van zijn praktische tips en de kennis en ervaring van Ankersmit, wil het CDA in gesprek komen met inwoners over we met z’n allen duurzamer kunnen leven.

Gemeentegeld

De vraag daarbij is hoe het gemeentegeld voor duurzaamheid het best kan worden ingezet. Ook wil de partij te weten komen welke rol burgers volgens henzelf kunnen spelen en welke rol de gemeente hierin moet vervullen. Het CDA wordt ook graag voorzien van aandachtspunten van inwoners, die de partijleden kunnen inbrengen in de gemeenteraad.