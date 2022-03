CDA grote winnaar in Epe, Forum lijkt ook de raad in te gaan

Verlaten auto gevonden in een sloot bij Oene

Politieagenten hebben woensdagochtend een verlaten auto met open portier en achterklep aangetroffen in een sloot in Oene. De te water geraakte auto was even daarvoor opgemerkt door een wandelaar. Het voertuig is via een schrikbord in het water terechtgekomen.

23 februari