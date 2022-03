CDA grote winnaar in Epe, ook Forum gaat de raad in

Uitslag verkiezingenHet CDA is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Epe geworden. De christendemocraten hebben Nieuwe Lijn van de troon weten te stoten.

Meest prangende vraag in Epe was of de kiezer Nieuwe Lijn af zou rekenen op een uitermate woelige periode. De op dat moment grootste partij verloor vorig jaar twee wethouders (Robert Scholten en Michiel Wiersinga) en stapte in september uit de coalitie.

Even na half twaalf maakte burgemeester Tom Horn bekend dat Nieuwe Lijn inderdaad moet inleveren. De partij lijkt van zes naar vier zetels te gaan en moest de zege aan het CDA laten. De christendemocraten mogen op vijf zetels rekenen.

Niet altijd met wethouder eens

,,Hier zijn we uiteraard ontzettend blij mee’’, reageerde CDA-lijsttrekker Bertie Hendriks op de overwinning. ,,Wij hebben niet geprofiteerd van de situatie bij Nieuwe Lijn, maar het op eigen kracht gedaan’’, benadrukte zij. ,,We hebben namelijk ongeveer net zoveel stemmen behaald als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Door heel actief campagne te voeren, ook op sociale media. En door onze rol in de raad. We hadden het college-akkoord wel getekend, maar daarbuiten hebben we onze eigen koers gevaren. Ik was het dus niet altijd eens met onze wethouder (Erik Visser, red.).’’

Monique Zweekhorst, die bij afwezigheid van voorman Albert Vos het woord voerde namens Nieuwe Lijn, denkt dat de tweede plek niet zozeer te wijten is aan de problemen van het voorbije jaar. Ze concludeert dat haar partij vooral heeft ingeleverd door de lage opkomst in Vaassen. ,,Daar zit toch het grootste deel van onze achterban.’’

Gemeentebelangen zet verdubbelaar in

Al kon ze ook niet ontkennen dat er in de rest van de gemeente veel minder op Nieuwe Lijn is gestemd dan vier jaar terug. Toch is volgens haar enige nuance op z'n plaats. ,,Bij de zes zetels die we hadden zat een restzetel, dus we hielden er al rekening mee dat we die kwijt zouden raken. We hoopten op vijf zetels, maar ondanks alles zijn we met vier ook tevreden.’’

De VVD, ChristenUnie/SGP en D66 bezetten de komende vier jaar drie plekken in de Eper raad. Gemeentebelangen zet de verdubbelaar in en komt op twee. Groen Links halveert juist en houdt één zetel over. Horn gaf aan dat ook nieuwkomer Forum voor Democratie daar op lijkt te kunnen rekenen.

