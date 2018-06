Centrum Epe autovrij tijdens evenementen op zaterdagen en vrijdagavonden

Het hart van Epe wordt autovrij op vrijdagavonden en op zaterdagen met evenementen in het toeristenseizoen. In de praktijk werd verkeer op die momenten al geweerd uit het centrum, maar nu is ook het formele verkeersbesluit van kracht.

Op zaterdagen vanaf 15 maart tot en met 30 september kan het centrum worden afgesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, indien in het dorp evenementen worden gehouden. De Ondernemersvereniging Epe kan daar nu toe overgaan, zonder aparte verzoeken in te hoeven dienen bij de gemeente. De afsluiting geldt op de Hoofdstraat vanaf de Pastoor Somstraat tot aan de Emmastraat en op de Stationsstraat/Hoofdstraat vanaf de Verbindingsweg. Er zullen verkeersborden worden geplaatst.

Braderieën

Op zeven vrijdagavonden in juli en augustus tussen 15.00 en 22.00 uur, wanneer de zomerbraderieën worden gehouden, geldt een iets uitgebreider verbod voor voertuigen in het dorp. Dan wordt de Hoofdstraat vanaf de Pastoor Somstraat gesloten tot aan de Korte Kuipersweg. De Stationsstraat is dan al dicht vanaf de Parkweg. En een deel van de Gildenweg en een iets groter deel van de Emmastraat worden dan ook afgesloten ten behoeve van de braderiekramen en het winkelend publiek.

De afsluitingen zijn nu bekrachtigd in een formeel verkeersbesluit. Al eerder waren ze aan de orde omdat op de betreffende zaterdagen en vrijdagavonden veel winkelend en/of toeristisch publiek naar het centrum van Epe komt. Dat zijn zowel bewoners van Epe als bezoekers/toeristen van buiten de gemeente. Niet in de laatste plaats komt er vaak een extra drukke toeristenstroom op gang doordat op de 'zomerse zaterdagen' met de regelmaat van de klok festiviteiten worden georganiseerd in het Eper centrum. Een bekend voorbeeld daarvan is Jazz comes to Town.

Leefbaar

De formele afsluiting op de genoemde momenten wordt doorgevoerd om het centrum van Epe leefbaar en (economisch) aantrekkelijk te houden. Daarnaast is sluiting van de wegen voor verkeer noodzakelijk om de veiligheid voor voetgangers te verbeteren.