Chalet op De Beekhorst dicht na vondst harddrugs

Zo wil de gemeente een halt toeroepen aan de drugshandel vanuit het chalet, legt burgemeester Van der Hoeve uit. ,,Handel, productie en gebruik van drugs kan leiden tot verstoring van de openbare orde en gevaarlijke situaties. Samen met de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben wij beleidsregels vastgesteld om harder op te treden tegen de teelt en productie van drugs en de handel hierin. Eén van de bevoegdheden die ik heb als burgemeester is het sluiten van een pand of woning op het moment dat daar drugs worden aangetroffen. Door een pand voor langere tijd af te sluiten en duidelijke posters op te hangen dat dit drugspand gesloten is, voorkom je dat mensen naar het pand komen voor drugs en dat omwonenden onnodig risico’s lopen”, vertelt Van der Hoeve in een persbericht van de gemeente Epe.

Een gemeente kan in dergelijke gevallen alleen het pand sluiten, een strafrechtelijk onderzoek en eventuele vervolging zijn taken voor politie en justitie. De gemeente legt dus ook geen boetes op. Omwonenden die vermoedens hebben van handel, teelt of productie van drugs in hun buurt worden opgeroepen te bellen met de politie via telefoon 0900-8844 of via Misdaad Anoniem 0800-7000.