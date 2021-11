Chalets in as gelegd door meerdere branden op camping De Koekamp in Epe

VIDEOOp camping de Koekamp in Epe stonden vannacht meerdere chalets in brand. De brandweer moest tot twee keer toe uitrukken.

De brandweer kreeg kort voor middernacht een melding binnen van een brand in een schuurtje op de camping. Ter plaatse aangekomen stond een schuurtje in brand, waarbij een chalet ook schade opliep. De politie maakte op locatie een plaats delict zodat er later op de zondag onderzoek kon worden gedaan naar de oorzaak van de brand. De politie heeft een sterk vermoeden dat het gaat om brandstichting.

Opnieuw melding

Iets meer dan twee uur later was er opnieuw een melding van een brand op de camping. Dit keer stonden twee chalets in brand. De brandweer schaalde op naar ‘grote brand’, waardoor naast het korps van Epe ook de korpsen van Oene en Heerde ter plaatse werden gevraagd. Ook de waterwagens van Nunspeet en Hattem werden voor assistentie ter plaatse gevraagd.

Gered van de vlammenzee

Een chalet werd volledig in de as gelegd. Een tweede chalet was van binnen volledig door de brand verwoest. Een derde chalet kon van de vlammenzee gered worden. De bewoners van een van de chalets lagen nog te slapen op het moment van de brand, zij konden het pand snel verlaten. In de andere chalet waren op het moment van de brand geen personen aanwezig. Een gasaansluiting moest door de brandweer dichtgezet worden toen deze begon af te blazen. Ook in de tweede chalet was nog een gasfles aanwezig die veiliggesteld kon worden.

Onderzoek

Op dit moment voert de politie onderzoek uit naar de oorzaak van deze branden. Het is nog onduidelijk of de twee branden van vannacht met elkaar in verband staan. Er wordt gesproken met getuigen en er worden camerabeelden bekeken. De politie hoopt daar iets te vinden over eventuele verdachte personen en of situaties.

Niet de eerste brand

Het zijn niet de eerste branden op de camping. Afgelopen juni nog brandde een houthok af op de camping. In 2017 toen er in een week tijd meerdere felle branden gesticht werden in Epe was er ook al een brand op de camping. Enkele dagen voor de brand op de camping brandde er in het dorp Epe zelf een compleet woonblok af door brandstichting.

