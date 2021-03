Chauffeur van autoschadebedrijf in Vaassen veroorzaakt aanrijding pal voor eigen deur

Van fraude met Eper bedrijf verdachte zakenvrouw (63) die enkelband doorknipte, zit weer vast

10:29 De 63-jarige zakenvrouw Annique B., die in 2018 haar enkelband doorknipte en spoorloos verdween, kan in juni alsnog voor de rechter verschijnen voor de inhoudelijke behandeling. Ze is in februari aangehouden, zo maakte de officier van justitie maandag bekend. B. ging in 2011 met haar bedrijf uit Epe failliet en wordt verdacht van oplichting en faillissementsfraude.