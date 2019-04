College tempert VVD Epe: geen kaalslag bij wildkijkwand

In het bosgebied ten noorden van Epe zijn drie zogenaamde natuurbelevingspaden gecreëerd. Alle drie paden komen samen bij een wildkijkwand, nabij De Ossenstal. Maar het bos rondom de wand is behoorlijk uitgedund, volgens de VVD. De belevingspaden zijn een initiatief van de Stichting Promotie Gemeente Epe en een aantal lokale ondernemingen, waaronder Brasserie Floor, vakantiepark De Jagerstee en De Ossenstal. De VVD wilde van het college weten of de partners gekend waren in de bomenkap en of hier draagvlak voor was.

Omvorming

Wethouder Robert Scholten vindt dat het bos ‘niet volledig gekapt’ is. Hij heeft het over omvorming en over een aantal extra gekapte dennen vanwege vorstschade. ,,In de werkgroep is ook afgesproken bomen te verwijderen waar het wild niet zo veel op af zal komen’’, aldus de wethouder. Volgens hem was het eigenlijk het plan dit werk begin 2018 al uit te voeren, maar door de storm in die periode is het uitgesteld tot begin dit jaar. Volgens hem zijn de initiatiefnemers hiervan op de hoogte en Scholten meldt zelfs nog een mailtje gehad te hebben van de Stichting Promotie Gemeente Epe, die ‘erg blij en tevreden is met hoe het nu verder gaat’. Bovendien komt er binnenkort nog een beukenhaag.