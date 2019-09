Cor Bakker moet plaats maken voor nieuwbouw: ‘Gemeente Epe kan het niet waarmaken’

Raad Epe moet zich voor derde keer buigen over onteige­ning Bakker in Vaassen

11:07 De gemeenteraad van Epe moet zich komende maand wederom gaan buigen over het dossier De Pirk 7. Het is de derde keer binnen een jaar dat het onteigenen van de familie Bakker in Vaassen op de agenda staat, omdat bij de eerste twee keer procedurele fouten zijn gemaakt. ,,Nogal knullig’’, vindt oppositiepartij VVD, die zich altijd heeft verzet in dit dossier.