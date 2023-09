Coronamaatregelen zijn weg en toch (wegens succes verlengd) nog overal in Epe

Terwijl corona nog weer even op deur tikt en Nederland zich opmaakt voor een nieuwe vaccinatieronde, is covid uit het straatbeeld verdwenen. De belijning voor gescheiden looprichtingen en ‘houd 1,5 meter afstand’ op straten en in winkels vervagen. We leven er weer gewoon op los. Toch? Nou ja, er is wel iets voorgoed veranderd, blijkt bijvoorbeeld in Epe.