‘Curlen’ met bierkratten tijdens Epe on Ice

Het ijsbaan-evenement Epe on Ice in Epe is weer een ludieke activiteit rijker. Stond er in het verleden nog een meterslange glijbaan voor de deur, dit jaar wordt een avond ingeruimd voor het kampioenschap bierkratschuiven.

Bierkratschuiven is precies wat je je erbij voorstelt. Niets meer en niets minder. Op zaterdag 22 december gebeurt het, op het ijs van de jaarlijkse ijsbaan in het Loeffpark in Epe. Zelf samengestelde buurt- of verenigingsteams die lege bierkratjes over de baan laten glijden in de geest van de sport curling. Uiteraard met een dikke knipoog naar de olympische sport en met dikke knipogen naar elkaar en naar de tegenstanders.

Leuk

Gradus Vos van Epe on Ice grinnikt al bij de gedachte aan de avond bierkratschuiven. ,,Het gebeurde elders in het land weleens op natuurijs. Een leuk idee vinden wij, zo leuk om ook eens bij Epe on Ice te proberen. We hebben inmiddels buurten en verenigingen aangeschreven om mee te doen, maar de inschrijving is vrij voor iedereen. De enige restrictie die we eraan verbinden is dat we een stop op inschrijven zetten bij 24 deelnemende teams. Inschrijven kan tot en met 15 december via onze site.’’ Het bierkratschuiven begint om 19.30 uur.

Glijbaan