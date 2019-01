Dagbesteding nu voor iedereen in Epe

Dagbesteding is allang niet meer alleen voor ouderen en mensen met een hulpvraag. De pilot ‘Buurtpunt’ moet zorgen voor dagactiviteiten voor iedereen in de gemeente Epe.

Het is deze middag een komen en gaan van mensen in wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen. Leerlingen zitten samen in een groepje bij een tafel, een aantal buurtbewoners speelt koersbal en verschillende genodigden bespreken met elkaar een nieuwe pilot van een diverse zorgaanbieders en de gemeente Epe: Buurtpunt. ,,Dit is heel laagdrempelig. We proberen de wijk naar binnen te trekken”, legt wethouder Lia de Waard uit.

De bedoeling van de pilot, eind vorig jaar van start gegaan, is dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zinvol hun dag door kunnen brengen door het organiseren van activiteiten in de buurt. Het moet een alternatief zijn voor dagbesteding waarvan alleen inwoners met een hulpvraag gebruik kunnen maken. Dat gebeurt op verschillende locaties, en ook van wijksteunpunt De Bloemfontein wordt gebruikgemaakt. De duur van de pilot is een jaar en de kosten bedragen bijna twee ton.

Verplichting

,,We willen eigenlijk af van de activiteiten voor alleen mensen met een indicatie. Iedereen is welkom, maar tegelijkertijd moet het geen verplichting zijn. Er is ook ondersteuning aanwezig. De passende zorg blijft hoe dan ook bestaan”, meldt De Waard.

Verschillende betrokkenen nemen deze middag een kijkje bij diverse locaties, zoals De Bloemfontein. ,,Heel veel veranderen gaat het hier niet”, denkt gebiedsregisseur en sociaal werker Fabienne Zoetbrood. ,,Ik vind de pilot een mooie ontwikkeling. Daarmee laat je zien dat het wijksteunpunt ook echt voor iedereen is. Mensen wonen tegenwoordig langer thuis. De doelgroep is meer kwetsbaar. Dit is een plek waar je elkaar dan kunt vinden en opzoeken. Het wordt steeds meer een samenwerking tussen zorg en welzijn.”

Even verderop zijn twee oudere dames druk bezig met een potje koersbal, wat veel weg heeft van jeu de boules. ,,Hier kan iedereen aan meedoen. Dat is juist het leuke”, zegt vrijwilliger Henk Been al toekijkend. ,,Je bent bezig. Er wordt veel gelachen en niks moet. Heel fijn.”

Spelletjesmiddag

Koersbal is een voorbeeld van een activiteit waar iedereen aan mee zou kunnen doen. Maar in De Bloemfontein is bijvoorbeeld ook een handwerkcafé, spelletjesmiddagen en verschillende spreekuren of cursussen. Het kan allemaal in het gebouw aan de De Wetstraat in Vaassen.

Eén van de deelnemers aan het koersbal is de 83-jarige Greet Bourgonje. ,,Ik woon nu vijf jaar hier in de buurt. De laatste drie jaar kom ik bij De Bloemfontein. Om te koersballen of voor de bingo. En te kaarten. Ik zie het niet als dagbesteding”, vertelt ze. ,,Daar heb ik ook mijn familie voor. Maar ik vind de pilot wel goed. Het is een gemeenschapshuis, dus iedereen mag er ook komen.”

En dat is dus ook de bedoeling, zo legt wethouder De Waard uit. ,,Maar het moet wel van twee kanten komen. Bij elkaar en met elkaar”, vindt ze. ,,Eerder vanmiddag waren we bij de Passerel in Epe. Ik was daar eigenlijk nog nooit geweest, maar er waren ook andere mensen die er voor het eerst kwamen. Op die manier kun je goed samenwerken, begrip kweken en mensen bij elkaar brengen.”