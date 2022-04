‘Dan ben ik dakloos’: Afsluiten risicocamping komt in Vaassen als mokerslag aan

Te veel vragen over verkoop Ibbeltje in Epe... Kersvers raadslid Joop van Nuijs wil antwoorden

Het zit hem niet lekker: waarom moet een gewone burger leuren en trekken om informatie te krijgen over de voormalige kleuterschool die de gemeente Epe in de verkoop heeft? Oud-wethouder en kersvers gemeenteraadslid Joop van Nuijs wil opheldering van het gemeentebestuur. De verkoop van Het Ibbeltje is met te veel vragen omgeven, vindt hij.

6 april