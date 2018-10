Dansje rond hoogoventje op de Veluwe

Hoog was het lemen oventje op Hagedoorns Plaatse niet en er kwam na uren verwoed stoken niet meer uit dan een dun straaltje ijzerslak. (Amateur)archeologen deden echter een rondedansje van plezier: eindelijk werd er weer ijzer geproduceerd op de Veluwe zoals in de vroege middeleeuwen. De Nationale Archeologiedagen kregen daardoor in Epe speciale betekenis.

Klapperstenen uit Epe ondergaan zaterdag hun vuurdoop. Vorig jaar werden ze gevonden bij graafwerkzaamheden aan de Dellenweg in Epe, nadat in de bodem een bruine laag was ontdekt. Het is de Apeldoornse archeologe Janneke Zuyderwyk die tegen het middaguur bovenop een massa gloeiende houtskool twee bakjes van deze klapperstenen (waaruit men vroeger ijzer won) leegt. Niet te veel en niet te weinig zodat het smeltproces goed op gang kan komen.

Twee vrijwilligers zijn continu belast met het aanblazen van het vuur in het lemen hoogoventje waarin het ijzer bij een temperatuur van 1180 graden Celsius moet gaat smelten.

Belangrijk

De Veluwe was in de vroege middeleeuwen een belangrijk centrum voor ijzerproductie, zo legt Zuyderwyk uit aan een kring belangstellenden die het smeltproces van nabij volgen.

Ze vertelt hoe de ijzeroxide in het oventje wordt omgezet in kleine bolletjes ijzer en de overige bestanddelen van de klapperstenen tussen het ijzer uit smelten en als ijzerslak onderuit de oven vloeien. IJzer werd in de vroege middeleeuwen gebruikt voor gereedschappen, wapens en de bouw van huizen en schepen. De productie ervan was, naast landbouw en visserij, de belangrijkste industrie op de Veluwe. Het betekende ook seizoenswerk voor de boeren die houtskool en lemen ovens maakten en klapperstenen zochten. Uit productieafval, duizenden kuilen en ijzerovens die bij recente opgravingen werden aangetroffen leidt men af dat er in totaal zo'n 55 miljoen kilo ijzer is geproduceerd.

Kick

,,Vorig jaar probeerden we die klapperstenen in een pizza-oven te smelten, maar dat werd niks", vertelt amateur-archeoloog Geert Kuper uit Epe. Hij krijgt een echte kick als er uren later een stroompje hete lava uit de oven komt dankzij intensief blaasbalgwerk van tientallen vrijwilligers.

,,Dit jaar doe ik het niet", vertelt Kuper. ,,Vorig jaar heb ik daardoor drie dagen last van mijn rug gehad." Wat hem betreft zouden ze beter een compressor kunnen aansluiten op de leemoven. Kuper: ,,Maar dat willen ze niet."