David (21) blij met hijsen regenboogvlag Epe: ‘Toch gênant dat Epe tussen Urk, Oldebroek en Oekraïne staat?!’

Poll & Infographic Irritatie op Urk over regenboog­vlag bij politiebu­reau: ‘Heeft ons verdriet gedaan’

23 oktober Het ophangen van een regenboogvlag vanwege Coming Out Day bij het politiebureau op Urk, schiet in het verkeerde keelgat bij een deel van de bevolking op Urk. ,,Het heeft ons verdriet gedaan”, zegt Sjaak de Boer (Hart voor Urk) bij een commissievergadering in het streng christelijke dorp. De politie is zich van geen kwaad bewust.