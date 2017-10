'De brandweer zet de sirenes echt niet voor de lol aan'

Brandweermannen in Epe zijn steeds vaker kop van Jut. Via mailberichten en uitingen op social media moeten ze het ontgelden. Postcommandant Duko van der Sluis is er wel klaar mee.

Duko van der Sluis en zijn manschappen krijgen naar eigen zeggen niet zelden allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd. Afgelopen weekeinde was het weer raak. Een nachtelijke uitruk naar een prio 1-brand. Net als twee weken geleden, in nachtelijke uren tijdens het weekeinde. Met zwaailichten en sirenes aan begaven de brandweerlieden zich in de nacht naar een schuurbrand in Epe. De hoon die hen vervolgens via onder meer social media te beurt viel, betreurt Van der Sluis. ,,Mensen die woedend zijn, omdat wij middenin de nacht 'zoveel lawaai' maken. Ze insinueren dat 'we het leuk vinden om herrie te maken'. 'Overdreven en onnodig', vindt men'', zegt Van der Sluis. ,,En veelal wordt niet bepaald vriendelijke taal gebruikt. Termen die ik hier echt niet wil herhalen.''

Toeters en bellen

Van der Sluis erkent de hinder die een uitruk van de brandweer kan veroorzaken. ,,Zeker in nachtelijke uren, als het overal stil is en het geluid van de sirenes nog veel verder lijkt te dragen dan overdag. Ik snap dat mensen het vervelend vinden als ze daar wakker van worden. Maar het is niet zo dat wij dat doen 'omdat wij het leuk vinden', of 'omdat wij er genoegen in scheppen de nachtrust van wie dan ook te verstoren'. We doen niets meer of minder dan ons werk en zijn volgens de richtlijnen verplicht met toeters en bellen uit te rukken.''

Quote Ja, ook midden in de nacht rijden er fietsers op de weg. Duko van der Sluis Van der Sluis legt uit dat de brandweer in het geval van een prio 1-melding verplicht is om zwaailichten en sirenes te voeren op weg naar de brand. ,,Wij krijgen van de alarmcentrale door of een incident prio 1 of prio 2 meekrijgt. Bij prio 2 is noodsignalen voeren niet nodig. Bij prio 1 wel. We willen niet dat er onderweg ongelukken gebeuren. Ja, ook midden in de nacht rijden er fietsers op de weg. Sommige mensen bijvoorbeeld omdat ze nu eenmaal heel vroeg naar hun werk gaan. Als zo'n fietser ons dan niet hoort omdat hij bijvoorbeeld oortjes in en muziek op heeft, kan een probleem ontstaan.''

Onwetendheid