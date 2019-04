De Heerderweg is een stuk veiliger, maar de Fietsersbond Epe heeft nog wel een paar wensen

Bert Boetes en Rein Veenhuizen hebben op deze frisse lente-ochtend hun gele jasjes van de Fietsersbond aangetrokken en de fiets gepakt. Samen pedaleren ze langs de Heerderweg om aan de Stentor te laten zien wat er allemaal gedaan is. Wat er goed gegaan is, maar ook wat nog voor verbetering vatbaar is. Nog niet zo lang geleden maakte Veenhuizen dit tochtje ook, maar toen met iemand van de provincie Gelderland. Dat er naar de Fietsersbond geluisterd is, blijkt uit de evaluatie die hij uitgeprint uit zijn binnenzak haalt. Zeker, concludeert het duo alvast: ,,De Heerderweg is er een stuk veiliger op geworden.’’