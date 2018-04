De Middenstip in de verkoop

Volledig scherm Anita Huijbens en Erik van Dijk toen zij vier jaar geleden De Middenstip net hadden overgenomen. © Hans van de Vlekkert

,,We horen in het dorp de vreemdste verhalen over De Middenstip. Om alle geruchten de kop in te drukken, hebben we besloten nu in de openheid te brengen dat ons bedrijf te koop staat'', vertelt Erik van Dijk. ,,Het huurcontract met de pandeigenaar loopt volgend jaar af en dat is voor ons reden om uit te gaan kijken naar een andere uitdaging. Nee, een koper hebben we nog niet.''

De wildste geruchten doen de ronde in het dorp Epe. Zo zou de horecazaak failliet zijn of zelfs al verkocht zijn. ,,Dat soort verhalen vinden we ontzettend vervelend'', legt Anita Huijbens uit. ,,De Middenstip verdient dat niet. We hebben hier een florerende zaak, met passievol personeel, een mooie zaal, een terras dat in de terras top dertig van Nederland staat en een florerende kookstudio. Het is dan niet leuk om het ene na het andere nog gekkere verhaal te horen als mensen ons aanspreken."

Vijf jaar

Wanneer het huurcontract van de uitbaters afloopt, volgend jaar mei, hebben Van Dijk en Huijbens vijf jaar op de bok van De Middenstip gezeten. Van Dijk: ,,Wat we hierna gaan doen? We weten het nog niet. Eten bereiden, koken, daar ligt ons beider passie. Dat blijkt ook wel uit de kookstudio die we bij De Middenstip runnen. En dat horen we ook altijd van klanten van de kookstudio, die uit het hele land naar ons toekomen; met die studio doen jullie dingen echt anders dan anderen. Vooralsnog denken we dat we vooral weer nieuw gave dingen in die richting willen gaan doen.''

Hard werken