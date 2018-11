De Posthoorn na 24 jaar uit Café Top 100

Vanaf het begin van de Café Top 100 van Misset Horeca in 1994, was De Posthoorn van de partij in de lijst. Dit jaar ontbreekt het Eper café voor het eerst in de geschiedenis.

Jacques Holthuis ontving het nieuws gelaten. ,,Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is jammer. Wij blijven echter gewoon, net als altijd, onszelf. Of we nu in de top 100 staan of niet.’’

Waardoor De Posthoorn buiten de top 100 is gevallen, Holthuis kan er slechts naar gissen. ,,We hebben volgens mij niets anders gedaan dan anders. Wel zien we al een paar jaar dat er een omslag gaande is in de lijst. Vorig jaar verdwenen er al veel ‘oude namen’, nu staat er zelfs helemaal geen bedrijf van de ‘oude garde’ meer in. De jury, die ook jarenlang een vaste samenstelling had, is daarnaast ook nagenoeg helemaal voorzien van nieuwe gezichten.’’

Aanbeveling

Holthuis ziet echter ook een pluspunt: ,,De Posthoorn staat nog wel op de lijst van aanbeveling. Nog steeds met het predicaat Parel van de Veluwe en een café dat prettig is om een bezoek aan te brengen. Andere bedrijven die uit de top 100 zijn gevallen, worden zelfs niet meer aanbevolen.’’