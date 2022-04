De Rossumdaerpers uit Vaassen zoeken bijzondere carnavalsmemorabilia voor jubileumexpositie

ANALYSE Voor het eerst in halve eeuw is in Epe coalitie zonder Nieuwe Lijn realis­tisch

Voor het eerst in meer dan een halve eeuw is er een reële kans dat Nieuwe Lijn na de gemeenteraadsverkiezingen geen bestuursverantwoordelijkheid draagt in Epe. De vorig jaar in opspraak geraakte partij verloor twee van haar zes zetels en is daarmee de grote verliezer van de verkiezingen. Door de verkiezingsuitslag is een coalitie zonder de een na grootste partij een serieuze optie.

17 maart