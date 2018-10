Deel Vaassen en Emst zonder stroom

Achttien vrouwen veroveren kasteel Cannen­burch

16 oktober De jaarlijkse tentoonstelling van de Stichting Glaskunst Epe in kasteel Cannenburch in Vaassen staat in het teken van achttien vrouwen. Negen Nederlandse en negen Belgische dames zijn verantwoordelijk voor de twaalfde editie van de expositie Glas Natuurlijk.