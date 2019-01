Dennis Dekker uit Epe weet alles van dat laatste live-concert van The Beatles, precies 50 jaar geleden

Een speciale dag vandaag, voor Beatlesfan en poprecensent Dennis Dekker (44) uit Epe. Exact een halve eeuw geleden gaven The Beatles hun laatste live-optreden. Dat gebeurde op het dak van het Londense Apple Corps Ltd-gebouw. Famous last words van John Lennon: ,,I hope we pass the audition.’’ Dekker schreef tien jaar geleden een boek over de band dat vooral de maand van dat concert, januari 1969, behandelt: Bij The Beatles in de studio.

Wat is het voor een dag voor jou?

,,Het is best een bijzondere dag. Naast alle aandacht voor het rooftop-concert is net bekend geworden dat The Beatles met een rerelease komen van de documentaire Let it be. Die is voorheen alleen maar in de bioscoop verschenen en op video in beperkte oplage. Samen met Peter Jackson, de regisseur van Lord of the Rings, gaan ze de docu met opgefriste beelden nieuw leven inblazen. Ik verwacht dat ze daarin mei 2020, een halve eeuw na de docu Let it be verscheen, mee komen.’’

Is er vandaag veel aandacht voor je?

,,Ik was vanochtend te gast in het programma NOS Radio 1 Journaal bij Jurgen van den Berg, vanwege dat laatste live-concert een halve eeuw geleden. Ze hebben mij gevraagd omdat ik dat boekje had geschreven , dat concert is daar een belangrijk ijkpunt in.’’

Waar ging ‘Bij The Beatles in de studio’ ook alweer over?

,,Het boek gaat vooral over die ene maand in de studio. Het concert op het dak is daar een belangrijk ijkpunt in. Er waren opnames met videocamera en apart daarvan mensen die het geluid opnamen. Ik heb al dat geluidsmateriaal geluisterd en gebruikt als bron voor mijn boek. Dat is een soort transcript van de maand 1969 met het rooftop-concert als laatste grote aspect geworden.’’

Hoe kwamen ze eigenlijk op dat koude dak terecht?

,,Het was van oorsprong een idee van Paul McCartney. Hij zocht bij het maken van het nieuwe album iets wat meerwaarde bood. Toen heeft hij een documentairemaker ingeschakeld om het hele proces vast te leggen in de studio. Dat zou dan eindigen met een concert. Ze dachten eerst aan een concert op een cruiseschip vol fans, daar zouden ze dan een album van maken. Maar dat mislukte. Ze hadden ook bedacht dat ze bij de piramides in Egypte een concert zouden geven. Dat lukte ook niet, drummer Ringo Starr, wilde eigenlijk helemaal niet reizen. Toen bedachten ze: waarom slepen we de instrumenten niet naar het dak van het gebouw. Gaan we daar een concert geven.’’

Zit er, als muziekfanaat, nog meer bij je in de pijplijn?

,,Nou, ik ben vooral druk met mijn eigen marketing- en communicatiebureau Media Magneet. En ik ben nog recensent voor Platomania. Ik ben niet bezig met een boek of zo, dat is nu echt te tijdomvattend. Maar The Beatles hebben wel speciaal plekje in mijn hart. Met dat boek ben ik, naast mijn andere werkzaamheden, al met al wel vier jaren mee bezig geweest.’’

O ja, wat is je favoriete nummer eigenlijk?