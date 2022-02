Deze fotografe legt Nederlandse sportvrouwen op bijzondere manier vast

video Wolven doodden in 2021 veel minder schapen dan het jaar ervoor

Wolven hebben in 2021 in Nederland minder schapen gedood dan het jaar ervoor. In 2020 nam het aantal nog flink toe en ging het om 291 schapen, afgelopen jaar waren ‘maar’ 209 schapen de klos. Op de Veluwe, waar de meeste wolven verblijven, en in Overijssel waren relatief weinig aanvallen.

31 januari