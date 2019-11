Deze vrouwen vragen op de weekmarkt van Vaassen in pyjama aandacht voor mantelzorg

Esmee de With stond eerder in de week ook al in Epe en Heerde op de markt. Deze zaterdag, daags voor de landelijke Dag van de mantelzorg staat ze in Vaassen samen met Astrid de la Fuente van de gemeente Epe. De With zelf is projectleider Logeerzorg bij de gemeenten Epe en Heerde, maar daarover straks meer. Op de weekmarkt zijn ze tussen de reguliere kaas-, vis- en worstenkramen een opvallende verschijning. En niet alleen omdat ze in pyjama lopen (waaronder ze uiteraard warm gekleed zijn). Achter hen staat een kraam, ingericht als logeerkamer. Met bed en nachtkastjes. De With is inmiddels door de wol geverfd: na twee dagen koukleumen heeft ze nu ook wanten meegenomen.