Dick noemt eerste lam Schaapskudde Epe/Heerde Datila

Het is een mooi rijtje waarbij Dick Snel als zesde in de rij aansluit: weerman Piet Paulusma, radiopresentatoren Koen en Sander, tennisser Jacco Elthingh, politica Sabine Uitslag en tv-persoonlijkheid Eva Jinek. Snel is de eerste niet-bekende-Nederlander, die het eerste lammetje van het seizoen adopteert. Maar een geschiktere kandidaat had de Schaapskooi Epe/Heerde zich niet kunnen wensen. Snel vervaardigde afgelopen jaar zelfs eigenhandig, van hout, stro, riet en hooi een prachtig schaalmodel van de schaapskooi van herder Lammert Niesing.

Datila

De nieuwste adoptieouder doopte zijn lammetje tot Datila. Snel: ,,Genoemd naar de vaste ‘collega's’ van Niesing, te weten Daisy, Tim en Lad, de bordercollies die de herder zo trouw helpen bij het bijeenhouden van de schapen.’’

Dick Snel zit in een rolstoel. Sinds 2011 lijdt hij aan de ziekte syringomyelie. ,,Een zenuwziekte. In mijn ruggenmerg is een kanaaltje ontstaan waardoor hersenvocht op zenuwen drukt. Het resulteert bij mij in uitval in mijn benen, mijn blaas en veel andere klachten. Zo heb ik het bijvoorbeeld ook chronisch koud, al gaat het de ene dag beter dan de andere.’’

Bordercollies

De band die Snel met de Schaapskooi Epe/Heerde heeft, is voortgekomen uit de zijn voorliefde voor bordercollies. ,,Wij hebben ook een bordercollie gehad. Daarmee wandelden we altijd op de heide. Zo kwamen we altijd bij de schaapskooi uit.’’ Door de ziekte moesten Dick en zijn vrouw Wilma afscheid nemen van hun hond. Ze konden het dier zelf niet meer goed verzorgen. ,,Maar bij de schaapskudde bleef ik komen. Toen ik beter kon lopen, liep ik vaak tussen de dieren, samen met Lammert. En ik hielp met allerhande klussen rond de gebouwen.’’ Wilma: ,,Hij was de man met die lange jas en hoed, die ook heel vaak voor de herder werd aangezien.’’

Replica

Nadat het bezoeken van de kudde steeds moeilijker werd, zette Snel zich aan het maken van een replica van de schaapskooi. ,,Als je thuis komt te zitten, ga je andere dingen bedenken om te doen. Ik had iemand op internet eens een gebouw na zien bouwen van lucifers en dacht toen: dat ga ik ook eens proberen. Maar de lucifers waren wel heel klein om mee te werken.’’ Van het een kwam het ander. En met iets groter materiaal maakte hij de schaapskooi na, van hout en stro en dergelijke. Tot in de kleinste details nauwkeurig. ,,Lammert had nog oude foto’s en ruwe tekeningen van de schaapskooi. Ik heb het zo precies mogelijk nagemaakt.’’

Volledig scherm Herder Lammert Niesing (links) en bouwer Dick Snel bewonderen de replica van de Schaapskooi. © Henri van der Beek

Trots

De replica is te zien in het bezoekerspunt 't Spiekertje bij de Schaapskooi Epe/Heerde. Trots is Snel vooral op het interieur van het bouwsel. ,,Daar zie je pas goed hoe precies het is nagemaakt. Hoe lang ik ermee bezig ben geweest? Een jaar? Acht maanden? Ik weet het niet precies. Hoeveel uren per dag? Soms werkte ik er van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds tien uur aan. Maar soms ook een dagje niet.’’