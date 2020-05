Diederik en David zien tijdens fietstochtje vlammen uit rieten kap in Epe slaan en bellen aan: ‘Meneer, uw huis staat in brand’

Epop presen­teert line-up, maar kans dat het muziekfes­ti­val in Epe doorgaat lijkt nihil

14 mei Het is elk jaar een moment waar ze vol trots mee uitpakken: de line-up van Epop in Epe. Ook nu presenteert de organisatie van het muziekfestival acht namen, maar wel in het besef dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat ze 5 september in Epe op het podium zullen staan.