Dierenarts noemt beelden eendenfokkers 'walgelijk'

'Kunst­roof' in Epe

14:58 Als het werk van een kunstenaar gewild is, is dat als een compliment te bestempelen. ,,Zo kun je het stellen, maar ik had toch liever gehad dat ze voor mijn schilderij Boks! hadden betaald'', zegt Maurice Kummer. Dat werk van zijn hand werd onlangs gestolen vanuit het Fletcher Hotel in Epe.