Directeur afgebrand bedrijf Vaassen: ‘Compliment voor alle hulptroepen’

VideoEen grote brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag een bedrijfspand van TPP Special Products BV aan de Radeweg in Vaassen compleet in de as gelegd. Ondanks het onheil draait zusterbedrijf TPP Extrusie aan de overkant van de straat gewoon op volle kracht door.

Vroeg in de donderdagochtend is directeur Harmen Smid nog maar net van de eerste schrik bekomen. Veel wil en kan hij nog niet zeggen over de oorzaak en de totale schade die het vuur heeft aangericht. ,,Daarover is nog niets met zekerheid te zeggen. Met de afhandeling zijn we nu volop bezig.’’

Bedrijf draait door

Smid hecht er waarde aan te benadrukken dat TPP Extrusie ondanks de brand gewoon doorgaat met de werkzaamheden. ,,De brand was aan de overkant, bij ons toeleveringsbedrijf TPP SP. Daar worden rubbercompounds gemengd. Die mengsels worden vervolgens bij TPP verwerkt tot profielen die worden toegepast in bijvoorbeeld kozijnen, kassen en gevels. Voor TPP Special Products regelen we nu alternatieve productiemogelijkheden.’’

Overslaan

De brand in Vaassen richtte niet alleen grote schade aan in het bedrijfspand van TPP SP, lang dreigde het vuur ook op naastliggende panden over te slaan. ,,De hulptroepen - brandweer, salvage, politie, iedereen - verdienen een groot compliment voor de wijze waarop de brand is bestreden en iedereen is geholpen’’, zegt Smid.

,,Mede door het adequate optreden is het vuur niet overgeslagen naar buurpanden’’, zegt Smid, die bevestigt dat er geen persoonlijke slachtoffers zijn. ,,Gelukkig niet. Doordat het tegen het einde van het jaar loopt en alle werkzaamheden vooral worden afgerond, was er niemand in het pand aan het werk. Ons is niet bekend dat er schadelijke stoffen bij de brand zijn vrijgekomen. Er worden nog metingen verricht en de uitslag weet ik niet.’’

Lange nacht

In de donderdagochtend legde de brandweer de laatste hand aan de bluswerkzaamheden. ,,Het vuur is nu uit’’, meldt de bevelvoerder van het vrijwilliger brandweerkorps van Vaassen rond de klok van 9.00 uur. ,,Met een kraan is al het materiaal uit elkaar getrokken en definitief geblust. Het hek gaat zo dicht en dan gaat het terrein op slot. Wij geven de sleutel aan de eigenaar en dan zijn wij klaar. Het was een lange nacht en voor de meesten van ons wacht nu nog een lange dag. We zijn tenslotte vrijwilligers en moeten vandaag gewoon weer aan ons dagelijkse werk.’’