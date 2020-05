Dit bedrijf uit Vaassen lijdt onder crisis en geeft duizenden bloembollen weg

video Tonny (78) uit Epe is zijn reddende tieners Diederik en David dankbaar: ‘Zonder die jongens had ons huis er niet meer gestaan’

17 mei Tonny Tuitert (78) zat vrijdag na middernacht nog wat te puzzelen toen er ineens werd aangebeld. Voor zijn deur aan de Heerderweg in Epe stonden de tieners David en Diederik: ‘Meneer, uw huis staat in brand.’ Eerst dacht hij dat het flauwekul was, maar al snel zag hij de vlammen uit zijn rieten kap slaan. Hij is het tweetal dankbaar: ,,Zonder die jongens had ons huis hier niet meer gestaan. Geweldig.’’