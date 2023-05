Dit is hoe de eerste teams uit Epe dit weekeinde speelden

met video Komt ‘het nieuwe goud’ straks uit de grond dankzij boortoren tussen Deventer en Apeldoorn?

Verwarmen wij onze huizen over pak ‘m beet tien jaar met hitte die van kilometers diep uit de grond komt? Het zou best kunnen. De techniek is er, nu is de vraag of in deze regio de warmte goed opgepompt kan worden. Om dat te ontdekken gaat ergens in de regio Apeldoorn/Deventer een boortoren verrijzen.