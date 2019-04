Dit is woonbegeleider Klaasjan in het weekend: dan doet hij opgietingen in de sauna

Onderne­mers in Epe onderzoe­ken oprichting fonds voor activitei­ten in centrum

5 april De ondernemersverenigingen van Epe en Vaassen willen graag een fonds voor en door ondernemers oprichten. In dat fonds storten zij geld voor het organiseren van allerlei activiteiten en evenementen in de centra. De ondernemersverenigingen onderzoeken nu samen of zo’n fonds een toegevoegde waarde biedt voor de centra.