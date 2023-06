Dit restaurant in Vaassen is uitgeroepen tot de beste Italiaan van het land

Hersen­ziekte sloopt Jook (65) uit Epe: ‘Ze zit gevangen in haar eigen lichaam’

Ze lijdt al zo’n tien jaar aan een slopende, progressieve hersenziekte. Praten lukt Jook van der Snel uit Epe nauwelijks meer, lopen kan ze al helemaal niet. Ze is gekluisterd aan een rolstoel. Van haar hersenziekte MSA-c is nog maar zó weinig bekend, dat ze nu via vlogs geld inzamelt voor onderzoek. ,,Ze zit gevangen in haar lichaam.”