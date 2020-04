Dna bewijst dat wolf eind februari vijf schapen doodde in Emst; totaal aantal dode schapen in 2020 staat al op 75

Het aantal schapen dat in 2020 is gedood, staat nu al op 75. Daarmee heeft het er alle schijn van dat het recordjaar 2018, waarin in totaal 168 schapen in Nederland werden gedood door een wolf, ruimschoots overtroffen zal worden. Want ook in april zijn her en der al weer schapen aangevallen, zoals afgelopen zaterdag in Ruurlo. Dna-onderzoek zal later moeten uitwijzen of dat ook het werk van een wolf is geweest.