Dode man Epe is volgens buurt slachtoffer misdrijf, verdachte zou zijn opgepakt

Paasvuur diepgewor­teld in gehucht bij Vaassen: 'Man, wat hebben we dit gemist'

Mensen die vreesden (of hoopten) dat de passie voor het paasvuur zou uitdoven nu de traditie drie jaar achter elkaar niet door mocht gaan, komen bedrogen uit. In deze regio gaan er dit weekend namelijk toch weer verschillende in de hens. Zoals in het gehucht ’t Laar bij Vaassen, waar iedereen handenwrijvend en fluks meebouwt aan een enorme paasbult.

15 april