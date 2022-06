Dodelijk ongeluk in Vaassen: motorrijder botst tegen boom en overlijdt ter plekke

Omwonenden hoorden rond een uur of zeven een harde klap en zagen later tot hun grote schrik waar die vandaan kwam. Een motorrijder was frontaal tegen een boom gereden en daarbij zelf in een sloot terecht gekomen.

Hoe dat precies is gebeurd is niet duidelijk, maar een bestelbusje ter plekke heeft ook flinke deuken opgelopen en de bestuurder daarvan is door de politie meegenomen. Mogelijk is die dus bij het ongeval betrokken. Dat de gevolgen ernstig waren bleek hoe dan ook al snel: brokstukken lagen overal verspreid in de berm en de motor zelf kwam enkele meters verder in de tuin van een boerderij terecht.