Doppeninzameling als aanzet voor strijd tegen zwerfafval in Epe

6:00 Terwijl het merendeel van de supermarkten in de gemeente Epe gretig gebruik maakt van de mogelijkheid om op zondag open te gaan, houden vier winkels stug vast aan de zondagsrust. De Jumbo in Vaassen, de DekaMarkt in Epe en de Spars in Emst en Oene doen nog altijd niet mee aan de koopzondag. Hebben zij daar inmiddels spijt van?